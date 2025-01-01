В 1-м сезоне сериала «Волшебный фонарь» в центре событий оказываются двое веселых ребят. Катя – умная и сознательная семилетняя девочка, которая частенько присматривает за своим младшим братиком, которому пока всего пять лет. Он ни минуты не сидит на месте и постоянно придумывает немыслимые, а часто даже опасные развлечения. К счастью, Катя умеет привлечь его внимание и надолго заинтересовать мальчика одной из своих историй. Их у нее множество, ведь девочка очень любит читать. Среди ее любимых авторов оказываются Жюль Верн, Льюис Кэрролл, Александр Дюма, Эдгар Аллан По и другие мировые классики. Она пересказывает брату их лучшие произведения.