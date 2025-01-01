Menu
Volshebnyy fonar 2015, season 1

Волшебный фонарь 0+
Title Сезон 1
Number of episodes 77
Runtime 7 hours 42 minutes
"Volshebnyy fonar" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Волшебный фонарь» в центре событий оказываются двое веселых ребят. Катя – умная и сознательная семилетняя девочка, которая частенько присматривает за своим младшим братиком, которому пока всего пять лет. Он ни минуты не сидит на месте и постоянно придумывает немыслимые, а часто даже опасные развлечения. К счастью, Катя умеет привлечь его внимание и надолго заинтересовать мальчика одной из своих историй. Их у нее множество, ведь девочка очень любит читать. Среди ее любимых авторов оказываются Жюль Верн, Льюис Кэрролл, Александр Дюма, Эдгар Аллан По и другие мировые классики. Она пересказывает брату их лучшие произведения.

 

Series rating

7.5
Rate 13 votes
"Volshebnyy fonar" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Островок сокровищ
Season 1 Episode 1
TBA
Робинзончик Крузо
Season 1 Episode 2
TBA
Маленький капитан
Season 1 Episode 3
TBA
Маленький принц и маленький нищий
Season 1 Episode 4
TBA
Гулливер в стране лиллипутиков
Season 1 Episode 5
TBA
Дон Кихотик
Season 1 Episode 6
TBA
Кораблик с алыми парусами
Season 1 Episode 7
TBA
Юный Д'Артаньян и три мушкетера
Season 1 Episode 8
TBA
Человечек-невидимка
Season 1 Episode 9
TBA
Очень затерянный мир
Season 1 Episode 10
TBA
Таинственный остров
Season 1 Episode 11
TBA
Робин Гуд
Season 1 Episode 12
TBA
Рыцари круглого столика
Season 1 Episode 13
TBA
Машинка времени
Season 1 Episode 14
TBA
Сонная лощинка
Season 1 Episode 15
TBA
Много километров под водой
Season 1 Episode 16
TBA
Детки капитана Гранта
Season 1 Episode 17
TBA
Настоящий рыцарь Айвенго
Season 1 Episode 18
TBA
Алиса в чудесной стране
Season 1 Episode 19
TBA
Война мирков
Season 1 Episode 20
TBA
Вокруг света наперегонки
Season 1 Episode 21
TBA
Сокровища царя Соломона
Season 1 Episode 22
TBA
Злая собака Баскервилей
Season 1 Episode 23
TBA
Алиса в Зазеркальной стране
Season 1 Episode 24
TBA
Волшебный портретик Дориана
Season 1 Episode 25
TBA
Кит по имени Моби Дик
Season 1 Episode 26
TBA
Маленький Маугли
Season 1 Episode 27
TBA
Оцеола - вождь цветоводов
Season 1 Episode 28
TBA
Капитан Фракассик
Season 1 Episode 29
TBA
Пионеры у Красивой реки
Season 1 Episode 30
TBA
Ихтиандр или человек-рыба
Season 1 Episode 31
TBA
Гаргантюа из некоторого царства
Season 1 Episode 32
TBA
Следопыт
Season 1 Episode 33
TBA
Путешествие к центру Земли
Season 1 Episode 34
TBA
Маленький Том Сойер
Season 1 Episode 35
TBA
5 часов на воздушном шаре
Season 1 Episode 36
TBA
Правдивый Мюнхгаузен
Season 1 Episode 37
TBA
Мюнхгаузен на Луне
Season 1 Episode 38
TBA
Из пушечки на Луну
Season 1 Episode 39
TBA
Островок погибших кораблей
Season 1 Episode 40
TBA
Гулливерчик в стране великанов
Season 1 Episode 41
TBA
Приключения доктора Блада
Season 1 Episode 42
TBA
Маленький Ариэль
Season 1 Episode 43
TBA
Пленник острова Иф
Season 1 Episode 44
TBA
Доктор Джекил и обезьянка по имени Хайд
Season 1 Episode 45
TBA
Непослушный Фаетон
Season 1 Episode 46
TBA
Героический Персей
Season 1 Episode 47
TBA
Лабиринт Минотаврика
Season 1 Episode 48
TBA
Тор в стране великанов
Season 1 Episode 49
TBA
Алёша Попович
Season 1 Episode 50
TBA
Илья Муромец
Season 1 Episode 51
TBA
Королева Нут
Season 1 Episode 52
TBA
Рама, Сита и обезьянка по имени Хануман
Season 1 Episode 53
TBA
Мёд поэзии
Season 1 Episode 54
TBA
Волшебные слова Вяйнямейнена
Season 1 Episode 55
TBA
Гильгамеш и Энкиду
Season 1 Episode 56
TBA
Золото Зигфрида
Season 1 Episode 57
TBA
Подвиги Геракла
Season 1 Episode 58
TBA
Чжугэ Лян и тысячи стрел
Season 1 Episode 59
TBA
Одиссей и Циклоп
Season 1 Episode 60
TBA
Троянский конь
Season 1 Episode 61
TBA
Гайавата и дятел Мемо
Season 1 Episode 62
TBA
Сказка про золотое руно
Season 1 Episode 63
TBA
Садко из Великого Новгорода
Season 1 Episode 64
TBA
Дюк Степанович
Season 1 Episode 65
TBA
Молот Тора
Season 1 Episode 66
TBA
Персиваль и его мама
Season 1 Episode 67
TBA
Вольга и царь Салтан
Season 1 Episode 68
TBA
Бэнкэй и Есицунэ
Season 1 Episode 69
TBA
Сунь-Укун царь обезьян
Season 1 Episode 70
TBA
Беовульф
Season 1 Episode 71
TBA
Давид-пастух
Season 1 Episode 72
TBA
Добрый Прометей
Season 1 Episode 73
TBA
Орфей и Эвридика
Season 1 Episode 74
TBA
Художник Шапур
Season 1 Episode 75
TBA
Витязь в тигровой шкуре
Season 1 Episode 76
TBA
Неистовый Роланд
Season 1 Episode 77
TBA
TV series release schedule
