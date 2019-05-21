В 1-м сезоне сериала «Букабу» на сцену выходит самая необычная на свете рок-звезда – обаятельный маленький щенок. Он умеет играть на всех музыкальных инструментах, знает популярные песни и отлично исполняет самые горячие рок-хиты. Однако у Букабу есть одно условие для зрителей. Чтобы выступить перед ними со своим потрясающим шоу, ему необходимо сперва зарядиться с их помощью вдохновением. Для этого щенок читает свои любимые книги, а ребята должны присоединиться к нему в этом занятии. В гости к Букабу приходят различные знаменитости, и вместе они рассказывают в студии о лучших произведениях современной детской литературы.