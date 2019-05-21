Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bukabu season 1 watch online

Bukabu season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bukabu Seasons Season 1

Букабу 0+
Title Сезон 1
Season premiere 21 May 2019
Production year 2019
Number of episodes 12
Runtime 2 hours 24 minutes
"Bukabu" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Букабу» на сцену выходит самая необычная на свете рок-звезда – обаятельный маленький щенок. Он умеет играть на всех музыкальных инструментах, знает популярные песни и отлично исполняет самые горячие рок-хиты. Однако у Букабу есть одно условие для зрителей. Чтобы выступить перед ними со своим потрясающим шоу, ему необходимо сперва зарядиться с их помощью вдохновением. Для этого щенок читает свои любимые книги, а ребята должны присоединиться к нему в этом занятии. В гости к Букабу приходят различные знаменитости, и вместе они рассказывают в студии о лучших произведениях современной детской литературы.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Bukabu" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 May 2019
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 May 2019
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 May 2019
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 May 2019
Серия 5
Season 1 Episode 5
21 May 2019
Серия 6
Season 1 Episode 6
21 May 2019
Серия 7
Season 1 Episode 7
21 May 2019
Серия 8
Season 1 Episode 8
21 May 2019
Серия 9
Season 1 Episode 9
21 May 2019
Серия 10
Season 1 Episode 10
21 May 2019
Серия 11
Season 1 Episode 11
21 May 2019
Серия 12
Season 1 Episode 12
21 May 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more