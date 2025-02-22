Menu
Dope Girls 2025, season 1

Dope Girls season 1 poster
Dope Girls
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 February 2025
Production year 2025
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Dope Girls" season 1 description

В 1 сезоне сериала Dope Girls Первая мировая война подходит к концу, одарив множество молодых парней серьезными ранами, контузиями, неизлечимыми болезнями и психическими травмами. В Лондоне живет мать-одиночка по имени Кейт Мейрик, которая не только видит ситуацию в стране, но и сама из-за нее страдает. Устав от непрерывного рабского труда на фабрике, нескончаемой нищеты и молитв, на которые Господь не отвечает, Кейт решает взять судьбу в свои руки. Она тратит все сбережения и снимает небольшое помещение, в котором планирует открыть подпольный клуб. Такие заведения запрещены, поэтому она быстро находит клиентов в лице бывших солдат.

Series rating

6.0
Rate 13 votes
Dope Girls List of episodes TV series release schedule
Season 1
When She Was Bad, She Was Very Very Bad
Season 1 Episode 1
22 February 2025
Butter Wouldn't Melt
Season 1 Episode 2
22 February 2025
A Filthy Little Mole Down a Filthy Little Hole
Season 1 Episode 3
22 February 2025
Behold the Stars
Season 1 Episode 4
22 February 2025
Monster
Season 1 Episode 5
22 February 2025
Rage
Season 1 Episode 6
22 February 2025
TV series release schedule
