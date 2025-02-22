В 1 сезоне сериала Dope Girls Первая мировая война подходит к концу, одарив множество молодых парней серьезными ранами, контузиями, неизлечимыми болезнями и психическими травмами. В Лондоне живет мать-одиночка по имени Кейт Мейрик, которая не только видит ситуацию в стране, но и сама из-за нее страдает. Устав от непрерывного рабского труда на фабрике, нескончаемой нищеты и молитв, на которые Господь не отвечает, Кейт решает взять судьбу в свои руки. Она тратит все сбережения и снимает небольшое помещение, в котором планирует открыть подпольный клуб. Такие заведения запрещены, поэтому она быстро находит клиентов в лице бывших солдат.