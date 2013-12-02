Menu
Russian
Бомба 16+
Сезон 1
Season premiere 2 December 2013
Production year 2013
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Бомба» события разворачиваются в Ленинграде в 1941 году. Со дня на день начнется самая страшная война в истории, но простые жители города пока не знают об этом и занимаются своими привычными делами. Обычный парень Иван Гучков учится на физмехе Ленинградского индустриального института и встречается с красавицей Ликой. Он строит планы на жизнь, даже не подозревая, что его фамилия уже попала «на карандаш» к начальнику отдела Разведывательного управления майору Лобанову. Накануне исторических событий парня вербуют в агенты и высылают в США. Там он должен притворяться сотрудником секретного завода и жить с чужой невестой Шейлой.

6.1
11 votes
6.1 IMDb
Серия 1
Season 1 Episode 1
2 December 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
2 December 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 December 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 December 2013
Серия 5
Season 1 Episode 5
3 December 2013
Серия 6
Season 1 Episode 6
3 December 2013
Серия 7
Season 1 Episode 7
4 December 2013
Серия 8
Season 1 Episode 8
4 December 2013
