В 1-м сезоне сериала «Бомба» события разворачиваются в Ленинграде в 1941 году. Со дня на день начнется самая страшная война в истории, но простые жители города пока не знают об этом и занимаются своими привычными делами. Обычный парень Иван Гучков учится на физмехе Ленинградского индустриального института и встречается с красавицей Ликой. Он строит планы на жизнь, даже не подозревая, что его фамилия уже попала «на карандаш» к начальнику отдела Разведывательного управления майору Лобанову. Накануне исторических событий парня вербуют в агенты и высылают в США. Там он должен притворяться сотрудником секретного завода и жить с чужой невестой Шейлой.