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Бомба 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Бомба
Киноафиша Сериалы Бомба Сезоны Сезон 1

Бомба 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 декабря 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бомба»

В 1-м сезоне сериала «Бомба» события разворачиваются в Ленинграде в 1941 году. Со дня на день начнется самая страшная война в истории, но простые жители города пока не знают об этом и занимаются своими привычными делами. Обычный парень Иван Гучков учится на физмехе Ленинградского индустриального института и встречается с красавицей Ликой. Он строит планы на жизнь, даже не подозревая, что его фамилия уже попала «на карандаш» к начальнику отдела Разведывательного управления майору Лобанову. Накануне исторических событий парня вербуют в агенты и высылают в США. Там он должен притворяться сотрудником секретного завода и жить с чужой невестой Шейлой.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Бомба» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 декабря 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 декабря 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 декабря 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 декабря 2013
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
3 декабря 2013
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
3 декабря 2013
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
4 декабря 2013
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
4 декабря 2013
График выхода всех сериалов
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