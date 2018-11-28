В 1-м сезоне сериала «Бойфренд» судьба сводит молодую женщину, у которой, кажется, в жизни есть абсолютно все, и молодого человека, у которого практически ничего нет. Они влюбляются друг в друга и решают оставить свои прежние жизни, чтобы быть вместе. Су-хен живет с нелюбимым мужем в браке по расчету, чтобы помочь своему отцу с политической карьерой. Однако после встречи с новым возлюбленным ей удается оформить развод. Джин-хек – простой парень, который занят поисками постоянной работы с неполной занятостью, но судьба пока не улыбается юноше. Наконец, бросив попытки в родной стране, он едет за рубеж, где и встречает Су-хен.