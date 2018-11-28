Menu
Namjachingoo season 1 watch online

Namjachingoo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Namjachingoo Seasons Season 1

Namjachingoo 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 November 2018
Production year 2018
Number of episodes 16
Runtime 17 hours 20 minutes
"Namjachingoo" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Бойфренд» судьба сводит молодую женщину, у которой, кажется, в жизни есть абсолютно все, и молодого человека, у которого практически ничего нет. Они влюбляются друг в друга и решают оставить свои прежние жизни, чтобы быть вместе. Су-хен живет с нелюбимым мужем в браке по расчету, чтобы помочь своему отцу с политической карьерой. Однако после встречи с новым возлюбленным ей удается оформить развод. Джин-хек – простой парень, который занят поисками постоянной работы с неполной занятостью, но судьба пока не улыбается юноше. Наконец, бросив попытки в родной стране, он едет за рубеж, где и встречает Су-хен.

Series rating

7.5
Rate 11 votes
7.6 IMDb
"Namjachingoo" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
28 November 2018
Episode 2
Season 1 Episode 2
29 November 2018
Episode 3
Season 1 Episode 3
5 December 2018
Episode 4
Season 1 Episode 4
6 December 2018
Episode 5
Season 1 Episode 5
12 December 2018
Episode 6
Season 1 Episode 6
13 December 2018
Episode 7
Season 1 Episode 7
19 December 2018
Episode 8
Season 1 Episode 8
20 December 2018
Episode 9
Season 1 Episode 9
2 January 2019
Episode 10
Season 1 Episode 10
3 January 2019
Episode 11
Season 1 Episode 11
9 January 2019
Episode 12
Season 1 Episode 12
10 January 2019
Episode 13
Season 1 Episode 13
16 January 2019
Episode 14
Season 1 Episode 14
17 January 2019
Episode 15
Season 1 Episode 15
23 January 2019
Episode 16
Season 1 Episode 16
24 January 2019
TV series release schedule
