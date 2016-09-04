Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Begi! season 1 watch online

Begi! season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Begi! Seasons Season 1

Беги! 16+
Title Сезон 1
Season premiere 4 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Begi!" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Беги!» в глубокой тайге располагается колония строгого режима для особо опасных преступников. Именно туда на службу едет молодой капитан полиции Николай Маркин. Но в расположение он так и не прибывает. По пути один из подотчетных ему заключенных совершает побег. Это опасный и жестокий преступник, поэтому Николай решает не тянуть время. Никому не сообщив о случившемся, он лично отправляется по следам зэка. Но честный и отважный мужчина не учитывает важную деталь: сбежавший готовился к побегу долгое время и обзавелся всем необходимым, а у него самого нет ни оружия, ни снаряжения, ни еды.

Series rating

6.3
Rate 13 votes
"Begi!" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 September 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 September 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 September 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
4 September 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more