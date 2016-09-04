В 1-м сезоне сериала «Беги!» в глубокой тайге располагается колония строгого режима для особо опасных преступников. Именно туда на службу едет молодой капитан полиции Николай Маркин. Но в расположение он так и не прибывает. По пути один из подотчетных ему заключенных совершает побег. Это опасный и жестокий преступник, поэтому Николай решает не тянуть время. Никому не сообщив о случившемся, он лично отправляется по следам зэка. Но честный и отважный мужчина не учитывает важную деталь: сбежавший готовился к побегу долгое время и обзавелся всем необходимым, а у него самого нет ни оружия, ни снаряжения, ни еды.