В 1 сезоне сериала «Без памяти» незамужняя Оля живет в провинциальном городке и работает в российско-китайской фирме. Однажды начальство обязывает всех сотрудников компании обзавестись семьей. Оле нужно срочно найти себе мужа. В это же время в городе появляется солидный предприниматель Матвей из Москвы. Он приезжает в Олин родной город, чтобы заключить сделку, и в результате преступного покушения лишается памяти. Узнав об амнезии этого человека, Оля выдает себя за его невесту. Дело осложняется тем, что Матвея ищет его настоящая возлюбленная Марго, а также преступники, которые по-прежнему опасны.