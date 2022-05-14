Menu
Bez pamyati season 1 watch online

Без памяти 12+
Title Сезон 1
Season premiere 14 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 28 minutes
"Bez pamyati" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Без памяти» незамужняя Оля живет в провинциальном городке и работает в российско-китайской фирме. Однажды начальство обязывает всех сотрудников компании обзавестись семьей. Оле нужно срочно найти себе мужа. В это же время в городе появляется солидный предприниматель Матвей из Москвы. Он приезжает в Олин родной город, чтобы заключить сделку, и в результате преступного покушения лишается памяти. Узнав об амнезии этого человека, Оля выдает себя за его невесту. Дело осложняется тем, что Матвея ищет его настоящая возлюбленная Марго, а также преступники, которые по-прежнему опасны.

Series rating

5.0
Rate 13 votes
"Bez pamyati" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 May 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 May 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 May 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
14 May 2022
