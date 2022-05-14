Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Без памяти 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Без памяти
Киноафиша Сериалы Без памяти Сезоны Сезон 1

Без памяти 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Без памяти»

В 1 сезоне сериала «Без памяти» незамужняя Оля живет в провинциальном городке и работает в российско-китайской фирме. Однажды начальство обязывает всех сотрудников компании обзавестись семьей. Оле нужно срочно найти себе мужа. В это же время в городе появляется солидный предприниматель Матвей из Москвы. Он приезжает в Олин родной город, чтобы заключить сделку, и в результате преступного покушения лишается памяти. Узнав об амнезии этого человека, Оля выдает себя за его невесту. Дело осложняется тем, что Матвея ищет его настоящая возлюбленная Марго, а также преступники, которые по-прежнему опасны.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Без памяти» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 мая 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 мая 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 мая 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 мая 2022
График выхода всех сериалов
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше