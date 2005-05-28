Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Empire Falls season 1 watch online

Empire Falls season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Empire Falls Seasons Season 1

Empire Falls 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 May 2005
Production year 2005
Number of episodes 2
Runtime 4 hours 0 minute
"Empire Falls" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Эмпайр-Фоллс» Майлс Роби вот уже больше двух десятков лет управляет небольшой забегаловкой в захудалом американском городе. Когда-то здесь работала преуспевающая фабрика и люди с радостью ехали в Эмпайр-Фоллс. Но сегодня дела обстоят совершенно иначе. Все предприятия закрыты, и город постепенно вымирает. Молодежь уезжает в большие населенные пункты, а старики уходят из жизни. Майлс с тоской наблюдает за судьбой своей малой родины, пытаясь сделать лучше хотя бы жизни собственных домочадцев. Его бывшая супруга выходит замуж второй раз, а дочь-подросток начинает встречаться не с самым надежным парнем.

Series rating

7.1
Rate 11 votes
7.2 IMDb
"Empire Falls" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Part 1
Season 1 Episode 1
28 May 2005
Part 2
Season 1 Episode 2
29 May 2005
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more