В 1-м сезоне сериала «Эмпайр-Фоллс» Майлс Роби вот уже больше двух десятков лет управляет небольшой забегаловкой в захудалом американском городе. Когда-то здесь работала преуспевающая фабрика и люди с радостью ехали в Эмпайр-Фоллс. Но сегодня дела обстоят совершенно иначе. Все предприятия закрыты, и город постепенно вымирает. Молодежь уезжает в большие населенные пункты, а старики уходят из жизни. Майлс с тоской наблюдает за судьбой своей малой родины, пытаясь сделать лучше хотя бы жизни собственных домочадцев. Его бывшая супруга выходит замуж второй раз, а дочь-подросток начинает встречаться не с самым надежным парнем.