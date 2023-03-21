Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Vremya zhenitsya 2023, season 1

Vremya zhenitsya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Vremya zhenitsya Seasons Season 1

Время жениться 16+
Title Сезон 1
Season premiere 21 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Vremya zhenitsya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Время жениться» опытный риелтор Кирилл берется за непростое дело: он должен продать старенький дачный дом, принадлежащий женщине по имени Евгения. Это довольно вздорная и неприятная особа, но чем больше Кирилл с ней общается, тем больше узнает о ее семье и проникается к ней пониманием. У Жени две взрослые дочери. Старшая Люба разведена, а младшая Вера и вовсе никогда не была замужем. Но обе девушки таят на свою маму обиду. Это она настояла на том, что муж Любы ей не подходит, и развалила брак дочки. И это она выкинула все фото отца девочек, лишив их возможности его узнать. Но у женщины были на то свои веские причины.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Vremya zhenitsya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 March 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more