В 1 сезоне сериала «Время жениться» опытный риелтор Кирилл берется за непростое дело: он должен продать старенький дачный дом, принадлежащий женщине по имени Евгения. Это довольно вздорная и неприятная особа, но чем больше Кирилл с ней общается, тем больше узнает о ее семье и проникается к ней пониманием. У Жени две взрослые дочери. Старшая Люба разведена, а младшая Вера и вовсе никогда не была замужем. Но обе девушки таят на свою маму обиду. Это она настояла на том, что муж Любы ей не подходит, и развалила брак дочки. И это она выкинула все фото отца девочек, лишив их возможности его узнать. Но у женщины были на то свои веские причины.