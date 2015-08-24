В 1-м сезоне сериала «Женская консультация» события разворачиваются в медицинском заведении для прекрасных дам. Это не обычная поликлиника, а место, где раз и навсегда меняются судьбы. Именно здесь люди зачастую решают свои семейные проблемы и узнают самую главную новость – о том, что у них будет малыш. В женской консультации работает опытный и востребованный врач-гинеколог Сергей Колосов. Он умеет найти правильный подход к каждой пациентке, поэтому женщины любят и ценят его. Но собственная супруга Сережи – очень ревнивая и нервная дама, которая к тому же уже несколько лет не может забеременеть.