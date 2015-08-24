Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Zhenskaya konsultaciya 2015, season 1

Zhenskaya konsultaciya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Zhenskaya konsultaciya Seasons Season 1

Женская консультация 16+
Title Сезон 1
Season premiere 24 August 2015
Production year 2015
Number of episodes 40
Runtime 32 hours 40 minutes
"Zhenskaya konsultaciya" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Женская консультация» события разворачиваются в медицинском заведении для прекрасных дам. Это не обычная поликлиника, а место, где раз и навсегда меняются судьбы. Именно здесь люди зачастую решают свои семейные проблемы и узнают самую главную новость – о том, что у них будет малыш. В женской консультации работает опытный и востребованный врач-гинеколог Сергей Колосов. Он умеет найти правильный подход к каждой пациентке, поэтому женщины любят и ценят его. Но собственная супруга Сережи – очень ревнивая и нервная дама, которая к тому же уже несколько лет не может забеременеть.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Zhenskaya konsultaciya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
24 August 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
24 August 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
24 August 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
25 August 2015
Серия 5
Season 1 Episode 5
25 August 2015
Серия 6
Season 1 Episode 6
26 August 2015
Серия 7
Season 1 Episode 7
26 August 2015
Серия 8
Season 1 Episode 8
27 August 2015
Серия 9
Season 1 Episode 9
27 August 2015
Серия 10
Season 1 Episode 10
31 August 2015
Серия 11
Season 1 Episode 11
31 August 2015
Серия 12
Season 1 Episode 12
31 August 2015
Серия 13
Season 1 Episode 13
1 September 2015
Серия 14
Season 1 Episode 14
1 September 2015
Серия 15
Season 1 Episode 15
2 September 2015
Серия 16
Season 1 Episode 16
2 September 2015
Серия 17
Season 1 Episode 17
3 September 2015
Серия 18
Season 1 Episode 18
3 September 2015
Серия 19
Season 1 Episode 19
7 September 2015
Серия 20
Season 1 Episode 20
7 September 2015
Серия 21
Season 1 Episode 21
8 September 2015
Серия 22
Season 1 Episode 22
8 September 2015
Серия 23
Season 1 Episode 23
9 September 2015
Серия 24
Season 1 Episode 24
9 September 2015
Серия 25
Season 1 Episode 25
10 September 2015
Серия 26
Season 1 Episode 26
10 September 2015
Серия 27
Season 1 Episode 27
14 September 2015
Серия 28
Season 1 Episode 28
14 September 2015
Серия 29
Season 1 Episode 29
15 September 2015
Серия 30
Season 1 Episode 30
15 September 2015
Серия 31
Season 1 Episode 31
16 September 2015
Серия 32
Season 1 Episode 32
16 September 2015
Серия 33
Season 1 Episode 33
17 September 2015
Серия 34
Season 1 Episode 34
17 September 2015
Серия 35
Season 1 Episode 35
21 September 2015
Серия 36
Season 1 Episode 36
21 September 2015
Серия 37
Season 1 Episode 37
22 September 2015
Серия 38
Season 1 Episode 38
22 September 2015
Серия 39
Season 1 Episode 39
23 September 2015
Серия 40
Season 1 Episode 40
23 September 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more