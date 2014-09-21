В 1-м сезоне сериала «Я все преодолею» Люде не особенно везет по жизни. Ее муж страдает от алкогольной зависимости и перекладывает все заботы о семье и детях на хрупкие плечи жены. Вместе с тем женщине приходится терпеть жестокое обращение со стороны свекрови и помогать близкой подруге, которой постоянно что-то требуется. Люда стоически переносит все удары судьбы, но жизнь готовит для нее самое серьезное испытание. Супруг героини погибает при пожаре, а от дома остаются одни угли. Едва Люда оказывается у разбитого корыта, все окружающие предают ее: свекровь лишает дома, а одержимая ревностью подруга выставляет на улицу.