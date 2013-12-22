В 1-м сезоне сериала «Анютино счастье» молодая девушка с доброй душой и сильным характером приезжает в родную деревню из детского дома. Внезапно Аня узнает, что местный богач Юмашев, владелец большой фермы, приходится ей родным отцом. Когда-то он оставил ее мать, а сейчас, пожалев о содеянном, хочет наверстать упущенное время с дочерью. Однако сделать это Юмашеву не удается. Он умирает, успев лишь переписать на дочь свою ферму. Но вместо идиллической жизни героиня сталкивается с преследованием местных преступников, которые давненько хотели заполучить этот участок земли и полны решимости обобрать одинокую девушку.