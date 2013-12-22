Menu
Anyutino schaste 2013, season 1

Анютино счастье 12+
Title Сезон 1
Season premiere 22 December 2013
Production year 2013
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Anyutino schaste" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Анютино счастье» молодая девушка с доброй душой и сильным характером приезжает в родную деревню из детского дома. Внезапно Аня узнает, что местный богач Юмашев, владелец большой фермы, приходится ей родным отцом. Когда-то он оставил ее мать, а сейчас, пожалев о содеянном, хочет наверстать упущенное время с дочерью. Однако сделать это Юмашеву не удается. Он умирает, успев лишь переписать на дочь свою ферму. Но вместо идиллической жизни героиня сталкивается с преследованием местных преступников, которые давненько хотели заполучить этот участок земли и полны решимости обобрать одинокую девушку.

Series rating

4.4
Rate 13 votes
4.7 IMDb
"Anyutino schaste" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
22 December 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
22 December 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
22 December 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
22 December 2013
TV series release schedule
