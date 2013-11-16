В 1 сезоне сериала «Спецотряд «Шторм»» действие происходит в небольшом городке под названием Приморск. Когда жителям этих краев угрожает опасность, спецотряд «Шторм» готов отразить любую атаку. Члены команды прекрасно знают, что мир можно поделить на «штормовцев» и других людей. Поэтому, невзирая на личные трудности и бытовые проблемы, с которыми они имеют дело в повседневной жизни, спецагенты всегда сохраняют верность долгу. Но все же герои не автоматы, а простые люди. Они могут теряться, неверно понимать мотивы и улики, подозревать людей, которые на самом деле оказываются ни в чем не повинны.