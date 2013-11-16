Menu
Russian
Specotryad «Shtorm» 2013, season 1

Specotryad «Shtorm» season 1 poster
Спецотряд «Шторм»

Спецотряд «Шторм» 16+
Title Сезон 1
Season premiere 16 November 2013
Production year 2013
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 48 minutes
"Specotryad «Shtorm»" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Спецотряд «Шторм»» действие происходит в небольшом городке под названием Приморск. Когда жителям этих краев угрожает опасность, спецотряд «Шторм» готов отразить любую атаку. Члены команды прекрасно знают, что мир можно поделить на «штормовцев» и других людей. Поэтому, невзирая на личные трудности и бытовые проблемы, с которыми они имеют дело в повседневной жизни, спецагенты всегда сохраняют верность долгу. Но все же герои не автоматы, а простые люди. Они могут теряться, неверно понимать мотивы и улики, подозревать людей, которые на самом деле оказываются ни в чем не повинны.

Series rating

4.1
12 votes
Season 1 list of episodes
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 November 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 November 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 November 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
16 November 2013
Серия 5
Season 1 Episode 5
17 November 2013
Серия 6
Season 1 Episode 6
17 November 2013
Серия 7
Season 1 Episode 7
17 November 2013
Серия 8
Season 1 Episode 8
17 November 2013
Серия 9
Season 1 Episode 9
23 November 2013
Серия 10
Season 1 Episode 10
23 November 2013
Серия 11
Season 1 Episode 11
23 November 2013
Серия 12
Season 1 Episode 12
23 November 2013
Серия 13
Season 1 Episode 13
24 November 2013
Серия 14
Season 1 Episode 14
24 November 2013
Серия 15
Season 1 Episode 15
24 November 2013
Серия 16
Season 1 Episode 16
24 November 2013
TV series release schedule
