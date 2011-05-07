Menu
Операция «Горгона» 16+
Title Сезон 1
Season premiere 7 May 2011
Production year 2011
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
Сталинградская битва переломила ход Великой Отечественной войны. Советские войска готовятся к широкомасштабной операции по освобождению Белорусской республики. В этих условиях разведка доносит о тяжёлом положении в стратегически важном городе N. Оккупанты заминировали все районы подступов, а в случае своего поражения готовы взорвать город полностью, практически до последнего здания. Чтобы расстроить планы нацистов, необходимо раздобыть карту с расположением бомб и, по возможности, попытаться их обезвредить. Но кто готов провернуть настолько опасное дело в тылу противника? Профессиональные диверсанты из НКВД не устраивают разведчиков передовой. Опытный капитан Тишков хочет отправиться в город N со своими бывшими соратниками по цирковой труппе, преуспевшими в ловкости, силе и навыках маскировки-грима.
 

0.0
Rate 0 vote
