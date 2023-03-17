Menu
Swarm 2023, season 1

Swarm season 1 poster
Swarm
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 17 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 7
Runtime 4 hours 5 minutes
"Swarm " season 1 description

В 1 сезоне сериала Swarm молодая девушка, которую зовут Дре, сходит с ума по поп-исполнительнице. Она всеми силами подражает своему кумиру, заучивает наизусть песни и старается во всем подражать звезде. В мечтах Дре представляет, что наступит момент и она познакомится со своей любимой артисткой. Но спустя время ситуация выходит из-под контроля и принимает печальный оборот. Увлечение поп-иконой превращается для героини в трагедию. У Дре начинается серьезная депрессия. Она понимает, что образ певицы существовал лишь в ее воображении. За маской знаменитости скрывается простой человек...

"Swarm " season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Stung
Season 1 Episode 1
17 March 2023
Honey
Season 1 Episode 2
17 March 2023
Taste
Season 1 Episode 3
17 March 2023
Running Scared
Season 1 Episode 4
17 March 2023
Girl, Bye
Season 1 Episode 5
17 March 2023
Fallin' Through The Cracks
Season 1 Episode 6
17 March 2023
God Only Makes Happy Endings
Season 1 Episode 7
17 March 2023
