В 1 сезоне сериала Swarm молодая девушка, которую зовут Дре, сходит с ума по поп-исполнительнице. Она всеми силами подражает своему кумиру, заучивает наизусть песни и старается во всем подражать звезде. В мечтах Дре представляет, что наступит момент и она познакомится со своей любимой артисткой. Но спустя время ситуация выходит из-под контроля и принимает печальный оборот. Увлечение поп-иконой превращается для героини в трагедию. У Дре начинается серьезная депрессия. Она понимает, что образ певицы существовал лишь в ее воображении. За маской знаменитости скрывается простой человек...