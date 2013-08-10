Menu
Illyuziya schastya 2013, season 1

Illyuziya schastya season 1 poster
Иллюзия счастья
Title Сезон 1
Season premiere 10 August 2013
Production year 2013
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Illyuziya schastya" season 1 description

Алена Кузнецова знает, что только в сказках прекрасный принц женится на Золушке, но, встретив своего "принца", Юру, не может устоять и влюбляется без памяти. После страстного романа Юра бросает несчастную девушку. Алена перестает верить в любовь и решает выйти замуж за хорошего человека, своего сокурсника по институту, в надежде полюбить его самого и его дочь, прикованную к инвалидному креслу.

Спустя годы Алена понимает, что не может забыть свою первую любовь, и изменяет мужу с Юрой, рассчитывая, что все останется под покровом тайны. Однако все идет не так, как задумала героиня.

"Illyuziya schastya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 August 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 August 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
10 August 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
10 August 2013
TV series release schedule
