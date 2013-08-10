Алена Кузнецова знает, что только в сказках прекрасный принц женится на Золушке, но, встретив своего "принца", Юру, не может устоять и влюбляется без памяти. После страстного романа Юра бросает несчастную девушку. Алена перестает верить в любовь и решает выйти замуж за хорошего человека, своего сокурсника по институту, в надежде полюбить его самого и его дочь, прикованную к инвалидному креслу.

Спустя годы Алена понимает, что не может забыть свою первую любовь, и изменяет мужу с Юрой, рассчитывая, что все останется под покровом тайны. Однако все идет не так, как задумала героиня.