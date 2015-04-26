Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ten’nô no Ryôriban season 1 watch online

Ten’nô no Ryôriban season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ten’nô no Ryôriban Seasons Season 1

Ten’nô no Ryôriban 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 April 2015
Production year 2015
Number of episodes 12
Runtime 11 hours 0 minute
"Ten’nô no Ryôriban" season 1 description

Действие сериала «Повар императора» разворачивается в Японии в начале двадцатого века. Юноша по имени Токузо (Сато) живёт в деревне вместе со своей семьёй и пытается найти своё место в жизни. Чтобы разнообразить свой досуг и найти занятие по душе, Токузо перепробовал тысячу занятий, но ни одно ему не нравилось. Однажды его родители решили взяться за воспитание нерадивого сына и приняли волевое решение женить его. Они выбрали для него очень милую и скромную девушку из богатой семьи. Вскоре после женитьбы Токузо окажется на кухне одного заведения, где отведает котлету. Вкус этой котлеты буквально изменит его жизнь и он решит узнать секрет её приготовления. Чтобы добиться успеха на кулинарном поприще, Токузо придётся пройти все этапы стажёрства на курсах поваров и работать мелким помощником на кухне — мыть полы и горы грязной посуды, доедать остатки еды. Сериал вдохновлён романом про императорского повара Токузо Акияма и подробно показывает все этапы становления известного шефа.
 

Series rating

7.7
Rate 12 votes
"Ten’nô no Ryôriban" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
26 April 2015
Episode 2
Season 1 Episode 2
3 May 2015
Episode 3
Season 1 Episode 3
10 May 2015
Episode 4
Season 1 Episode 4
17 May 2015
Episode 5
Season 1 Episode 5
24 May 2015
Episode 6
Season 1 Episode 6
31 May 2015
Episode 7
Season 1 Episode 7
7 June 2015
Episode 8
Season 1 Episode 8
14 June 2015
Episode 9
Season 1 Episode 9
21 June 2015
Episode 10
Season 1 Episode 10
28 June 2015
Episode 11
Season 1 Episode 11
5 July 2015
Episode 12
Season 1 Episode 12
12 July 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more