Действие сериала «Повар императора» разворачивается в Японии в начале двадцатого века. Юноша по имени Токузо (Сато) живёт в деревне вместе со своей семьёй и пытается найти своё место в жизни. Чтобы разнообразить свой досуг и найти занятие по душе, Токузо перепробовал тысячу занятий, но ни одно ему не нравилось. Однажды его родители решили взяться за воспитание нерадивого сына и приняли волевое решение женить его. Они выбрали для него очень милую и скромную девушку из богатой семьи. Вскоре после женитьбы Токузо окажется на кухне одного заведения, где отведает котлету. Вкус этой котлеты буквально изменит его жизнь и он решит узнать секрет её приготовления. Чтобы добиться успеха на кулинарном поприще, Токузо придётся пройти все этапы стажёрства на курсах поваров и работать мелким помощником на кухне — мыть полы и горы грязной посуды, доедать остатки еды. Сериал вдохновлён романом про императорского повара Токузо Акияма и подробно показывает все этапы становления известного шефа.

