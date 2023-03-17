В 1 сезоне сериала «За каменной стеной» в центре событий оказывается молодая и красивая девушка из провинции по имени Варя. Она подрабатывает репетитором, ухаживает за больной бабушкой и надеется лишь на одно – на возвращение из Москвы своего любимого мужчины Толика. И тот действительно приезжает, вот только не один, а с новой невестой – обеспеченной красавицей-москвичкой. Сердце Вари разбито. Ее пытается поддержать старый знакомый Вадим – одинокий отец в разводе. Назло бывшему жениху Варя соглашается выйти за него замуж, но отношения с сыном мужа не складываются, а Вадик оказывается не таким, как она себе представляла.