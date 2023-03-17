Menu
Russian
Za kamennoy stenoy 2023, season 1

Za kamennoy stenoy season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Za kamennoy stenoy Seasons Season 1

За каменной стеной 16+
Title Сезон 1
Season premiere 17 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Za kamennoy stenoy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «За каменной стеной» в центре событий оказывается молодая и красивая девушка из провинции по имени Варя. Она подрабатывает репетитором, ухаживает за больной бабушкой и надеется лишь на одно – на возвращение из Москвы своего любимого мужчины Толика. И тот действительно приезжает, вот только не один, а с новой невестой – обеспеченной красавицей-москвичкой. Сердце Вари разбито. Ее пытается поддержать старый знакомый Вадим – одинокий отец в разводе. Назло бывшему жениху Варя соглашается выйти за него замуж, но отношения с сыном мужа не складываются, а Вадик оказывается не таким, как она себе представляла. 

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Za kamennoy stenoy" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
17 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
17 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
17 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 March 2023
TV series release schedule
