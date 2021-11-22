В 1 сезоне шоу «Русский ниндзя» участникам предстоит пройти полосу препятствий, которая усложняется от этапа к этапу. Ведущими проекта стали известная исполнительница Юлианна Караулова, бывший футболист Евгений Савин, который имел опыт работы спортивным комментатором, а также шоумен Тимур Соловьев. 90 процентов участников проекта составили профессиональные спортсмены с прекрасной физической подготовкой, а остальные 10 процентов — любители и экстремалы, для которых спорт является увлечением. Возраст игроков был различен: самому молодому только исполнилось 18, самый старший отметил 70-летие.