Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Russkiy nindzya (2021), season 1

Russkiy nindzya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Russkiy nindzya Seasons Season 1

Русский ниндзя 12+
Title Сезон 1
Season premiere 22 November 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 16 hours 0 minute
"Russkiy nindzya" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Русский ниндзя» участникам предстоит пройти полосу препятствий, которая усложняется от этапа к этапу. Ведущими проекта стали известная исполнительница Юлианна Караулова, бывший футболист Евгений Савин, который имел опыт работы спортивным комментатором, а также шоумен Тимур Соловьев. 90 процентов участников проекта составили профессиональные спортсмены с прекрасной физической подготовкой, а остальные 10 процентов — любители и экстремалы, для которых спорт является увлечением. Возраст игроков был различен: самому молодому только исполнилось 18, самый старший отметил 70-летие.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
"Russkiy nindzya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
22 November 2021
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
29 November 2021
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
6 December 2021
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
13 December 2021
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
20 December 2021
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
27 December 2021
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
3 January 2022
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
10 January 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more