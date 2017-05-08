В 1 сезоне сериала «Комиссар Мальтезе» высокопоставленный офицер итальянской полиции Дарио Мальтезе известен на всю страну своей честностью, неподкупностью и бескомпромиссной строгостью к преступникам. Но однажды мужчина узнает, что кто-то убил его отца. Герой отправляется в родной городок Трапани, чтобы похоронить его, а заодно самостоятельно расследовать это дело. Он почти уверен, что истинной целью злодеев был он сам. Смерть отца была лишь жестоким «предупреждением» для блюстителя закона. Но Дарио не намерен отступаться от своих принципов, даже оказавшись один на один с бандой наркоторговцев.