Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Maltese - Il romanzo del Commissario 2017, season 1

Maltese - Il romanzo del Commissario season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Maltese - Il romanzo del Commissario Seasons Season 1

Maltese - Il romanzo del Commissario 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 May 2017
Production year 2017
Number of episodes 4
Runtime 6 hours 52 minutes
"Maltese - Il romanzo del Commissario" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Комиссар Мальтезе» высокопоставленный офицер итальянской полиции Дарио Мальтезе известен на всю страну своей честностью, неподкупностью и бескомпромиссной строгостью к преступникам. Но однажды мужчина узнает, что кто-то убил его отца. Герой отправляется в родной городок Трапани, чтобы похоронить его, а заодно самостоятельно расследовать это дело. Он почти уверен, что истинной целью злодеев был он сам. Смерть отца была лишь жестоким «предупреждением» для блюстителя закона. Но Дарио не намерен отступаться от своих принципов, даже оказавшись один на один с бандой наркоторговцев.

Series rating

7.4
Rate 13 votes
7.6 IMDb
"Maltese - Il romanzo del Commissario" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
8 May 2017
Episode 2
Season 1 Episode 2
10 May 2017
Episode 3
Season 1 Episode 3
15 May 2017
Episode 4
Season 1 Episode 4
16 May 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more