В 1 сезоне сериала «Осада в Уэйко: Американский апокалипсис» события разворачиваются в феврале 1993 года в штате Техас. Лидер запрещенной секты «Ветвь Давидова» запирается на ранчо с сотней своих последователей, среди которых насчитывается как минимум два десятка детей. Полиция получает наводку, что по этому адресу незаконно хранится оружие, но ситуация оказывается еще страшнее. Членам секты грозит смертельная опасность. ФБР и Национальная гвардия США начинают штурм ранчо, который продолжается 51 день. К сожалению, в ходе операции 82 сектанта погибают, так и не оказавшись на свободе.