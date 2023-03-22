Menu
Waco: American Apocalypse 2023, season 1

Waco: American Apocalypse 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 15 minutes
"Waco: American Apocalypse" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Осада в Уэйко: Американский апокалипсис» события разворачиваются в феврале 1993 года в штате Техас. Лидер запрещенной секты «Ветвь Давидова» запирается на ранчо с сотней своих последователей, среди которых насчитывается как минимум два десятка детей. Полиция получает наводку, что по этому адресу незаконно хранится оружие, но ситуация оказывается еще страшнее. Членам секты грозит смертельная опасность. ФБР и Национальная гвардия США начинают штурм ранчо, который продолжается 51 день. К сожалению, в ходе операции 82 сектанта погибают, так и не оказавшись на свободе.

Series rating

6.9
Rate 11 votes
"Waco: American Apocalypse" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
In the Beginning...
Season 1 Episode 1
22 March 2023
Children of God
Season 1 Episode 2
22 March 2023
Episode 3Fire
Season 1 Episode 3
22 March 2023
TV series release schedule
