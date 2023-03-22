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Осада в Уэйко: Американский апокалипсис 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Осада в Уэйко: Американский апокалипсис
Киноафиша Сериалы Осада в Уэйко: Американский апокалипсис Сезоны Сезон 1

Waco: American Apocalypse 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Осада в Уэйко: Американский апокалипсис»

В 1 сезоне сериала «Осада в Уэйко: Американский апокалипсис» события разворачиваются в феврале 1993 года в штате Техас. Лидер запрещенной секты «Ветвь Давидова» запирается на ранчо с сотней своих последователей, среди которых насчитывается как минимум два десятка детей. Полиция получает наводку, что по этому адресу незаконно хранится оружие, но ситуация оказывается еще страшнее. Членам секты грозит смертельная опасность. ФБР и Национальная гвардия США начинают штурм ранчо, который продолжается 51 день. К сожалению, в ходе операции 82 сектанта погибают, так и не оказавшись на свободе.

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Список серий 1-го сезона сериала «Осада в Уэйко: Американский апокалипсис» График выхода всех сериалов
Сезон 1
В начале... In the Beginning...
Сезон 1 Серия 1
22 марта 2023
Дети Божьи Children of God
Сезон 1 Серия 2
22 марта 2023
Пожар Episode 3Fire
Сезон 1 Серия 3
22 марта 2023
График выхода всех сериалов
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