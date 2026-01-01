Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
El Reino
Cast and roles
"El Reino" Cast
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Filming locations
"El Reino" cast
All info
Chino Darín
Nancy Dupláa
Joaquín Furriel
Peter Lanzani
Mercedes Morán
Diego Peretti
Vera Spinetta
Victoria Almeida
Nico García
Wyatt Bowen
Daniel Fanego
Santiago Korovsky
Mark Camacho
Diego Gentile
Sofía Gala
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree