Илья Авдеев – молодой юноша, который влюблен в девушку по имени Алиса. Однако, ее отец желает, чтобы дочь кокетничала с богатенькими толстосумами, чтобы потом вымогать с них деньги за совращение несовершеннолетней. Алисе приходится подчиняться отцу из-за того, что ее сестра больна лейкемией. В это время Авдеев по ложному обвинению за убийство охранника и ограбление игрового казино оказывается в тюрьме.Официальная версия гласит, что Илья погиб в тюрьме. А на деле, он проходит через пластическую операцию, выйдя на свободу с новым лицом. Теперь у него новое имя – Никита Громов, и теперь он под опекой одного из криминальных авторитетов – Романа Архипова. Архипов планирует использовать парня в качестве орудия мести, да и сам парень не против отомстить.