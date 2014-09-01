Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Uznay menya, esli smozhesh 2014, season 1

Uznay menya, esli smozhesh season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Uznay menya, esli smozhesh Seasons Season 1

Узнай меня, если сможешь 12+
Title Сезон 1
Season premiere 1 September 2014
Production year 2014
Number of episodes 32
Runtime 22 hours 56 minutes
"Uznay menya, esli smozhesh" season 1 description

Илья Авдеев – молодой юноша, который влюблен в девушку по имени Алиса. Однако, ее отец желает, чтобы дочь кокетничала с богатенькими толстосумами, чтобы потом вымогать с них деньги за совращение несовершеннолетней. Алисе приходится подчиняться отцу из-за того, что ее сестра больна лейкемией. В это время Авдеев по ложному обвинению за убийство охранника и ограбление игрового казино оказывается в тюрьме.Официальная версия гласит, что Илья погиб в тюрьме. А на деле, он проходит через пластическую операцию, выйдя на свободу с новым лицом. Теперь у него новое имя – Никита Громов, и теперь он под опекой одного из криминальных авторитетов – Романа Архипова. Архипов планирует использовать парня в качестве орудия мести, да и сам парень не против отомстить.

Series rating

5.6
Rate 13 votes
"Uznay menya, esli smozhesh" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 September 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 September 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 September 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 September 2014
Серия 5
Season 1 Episode 5
2 September 2014
Серия 6
Season 1 Episode 6
2 September 2014
Серия 7
Season 1 Episode 7
2 September 2014
Серия 8
Season 1 Episode 8
3 September 2014
Серия 9
Season 1 Episode 9
3 September 2014
Серия 10
Season 1 Episode 10
3 September 2014
Серия 11
Season 1 Episode 11
4 September 2014
Серия 12
Season 1 Episode 12
4 September 2014
Серия 13
Season 1 Episode 13
8 September 2014
Серия 14
Season 1 Episode 14
8 September 2014
Серия 15
Season 1 Episode 15
8 September 2014
Серия 16
Season 1 Episode 16
9 September 2014
Серия 17
Season 1 Episode 17
9 September 2014
Серия 18
Season 1 Episode 18
10 September 2014
Серия 19
Season 1 Episode 19
10 September 2014
Серия 20
Season 1 Episode 20
10 September 2014
Серия 21
Season 1 Episode 21
11 September 2014
Серия 22
Season 1 Episode 22
11 September 2014
Серия 23
Season 1 Episode 23
15 September 2014
Серия 24
Season 1 Episode 24
15 September 2014
Серия 25
Season 1 Episode 25
15 September 2014
Серия 26
Season 1 Episode 26
16 September 2014
Серия 27
Season 1 Episode 27
16 September 2014
Серия 28
Season 1 Episode 28
17 September 2014
Серия 29
Season 1 Episode 29
17 September 2014
Серия 30
Season 1 Episode 30
17 September 2014
Серия 31
Season 1 Episode 31
18 September 2014
Серия 32
Season 1 Episode 32
18 September 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more