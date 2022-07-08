Menu
Supernova season 1 watch online

Supernova season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Supernova Seasons Season 1

Supernova 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 32 minutes
"Supernova" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сверхновая» тридцатилетняя одинокая девушка Муриэль Николаса мечтает сниматься в рекламе популярного бренда одежды. Она красива и подходит на эту роль, однако на пробах жюри отмечает ее лишний вес. Героиня оказывается в непростом положении: ради своей цели она должна похудеть, но как это сделать, если она зарабатывает на жизнь, продавая пирожки? Тем временем ее друг Юне работает фотомоделью, но его карьера не ладится из-за психологических проблем. Суровый отец нанес ему детскую травму, о которой он боится кому бы то ни было рассказывать. А их общая подруга Мими врет в своем блоге, чтобы покорить аудиторию.

Series rating

6.5
Rate 11 votes
"Supernova" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
8 July 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
8 July 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
9 July 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
9 July 2022
TV series release schedule
