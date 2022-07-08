В 1 сезоне сериала «Сверхновая» тридцатилетняя одинокая девушка Муриэль Николаса мечтает сниматься в рекламе популярного бренда одежды. Она красива и подходит на эту роль, однако на пробах жюри отмечает ее лишний вес. Героиня оказывается в непростом положении: ради своей цели она должна похудеть, но как это сделать, если она зарабатывает на жизнь, продавая пирожки? Тем временем ее друг Юне работает фотомоделью, но его карьера не ладится из-за психологических проблем. Суровый отец нанес ему детскую травму, о которой он боится кому бы то ни было рассказывать. А их общая подруга Мими врет в своем блоге, чтобы покорить аудиторию.