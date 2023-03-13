В 1 сезоне сериала «Груз прошлого» главной героиней становится медсестра Мария Звонарёва. Она беременна. Жизнь Маши меняется, когда она лишается любимого человека, являющегося отцом ее будущего ребенка. Девушка хочет найти виновника его гибели, но сама превращается в косвенную виновницу смерти пациентки. Отсидев срок за решеткой и родив ребенка, она влюбляется в ординатора Петю Комарова. Он отвечает ей взаимностью и заботится о девушке. Маша не подозревает, что именно Петр случайно оказался убийцей биологического отца ее ребенка. Сумеет ли Маша простить его и удастся ли Пете заслужить ее любовь?