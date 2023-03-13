Menu
Gruz proshlogo 2023, season 1

Gruz proshlogo season 1 poster
Груз прошлого 16+
Title Сезон 1
Season premiere 13 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Gruz proshlogo" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Груз прошлого» главной героиней становится медсестра Мария Звонарёва. Она беременна. Жизнь Маши меняется, когда она лишается любимого человека, являющегося отцом ее будущего ребенка. Девушка хочет найти виновника его гибели, но сама превращается в косвенную виновницу смерти пациентки. Отсидев срок за решеткой и родив ребенка, она влюбляется в ординатора Петю Комарова. Он отвечает ей взаимностью и заботится о девушке. Маша не подозревает, что именно Петр случайно оказался убийцей биологического отца ее ребенка. Сумеет ли Маша простить его и удастся ли Пете заслужить ее любовь?

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Gruz proshlogo" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
13 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
13 March 2023
TV series release schedule
