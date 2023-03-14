В 1 сезоне сериала «Словно не было разлуки» Элла и Игорь поженились по большой любви много лет назад. После того как их дочь Даша выросла и поступила в университет, герои поняли, что их больше ничего не связывает и развелись. Элла начала встречаться с коллегой Олегом, а Игорь сделал предложение руки и сердца своей секретарше Юле. Однако Даша так и не смогла принять выбор родителей. Она уверена, что они все еще любят друг друга. Кроме того, девушка считает, что новые избранники не подходят ее родителям. Даша решает во что бы то ни стало помирить отца с матерью и заставить их чувства друг к другу вспыхнуть с новой силой.