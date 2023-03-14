Menu
Slovno ne bylo razluki 2023, season 1

Slovno ne bylo razluki season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Slovno ne bylo razluki Seasons Season 1

Словно не было разлуки 16+
Title Сезон 1
Season premiere 14 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Slovno ne bylo razluki" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Словно не было разлуки» Элла и Игорь поженились по большой любви много лет назад. После того как их дочь Даша выросла и поступила в университет, герои поняли, что их больше ничего не связывает и развелись. Элла начала встречаться с коллегой Олегом, а Игорь сделал предложение руки и сердца своей секретарше Юле. Однако Даша так и не смогла принять выбор родителей. Она уверена, что они все еще любят друг друга. Кроме того, девушка считает, что новые избранники не подходят ее родителям. Даша решает во что бы то ни стало помирить отца с матерью и заставить их чувства друг к другу вспыхнуть с новой силой.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Slovno ne bylo razluki" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
14 March 2023
TV series release schedule
