В 1 сезоне сериала «Выпуск '07» главными героинями становятся ученицы женской гимназии, которые встречаются, чтобы отметить десятилетие с момента выпуска. Для этого молодые женщины приходят в кампус, где когда-то проходили беспечные дни их юности. Здание находится на вершине холма. Несмотря на то что прошло много лет, не все обиды прошлого забыты. Однако в самый разгар вечеринки происходит нечто непредсказуемое. Огромной силы приливная волна отрезает героинь от внешнего мира. Очутившись на острове, они должны придумать способ остаться в живых и забыть обо всех своих затаенных обидах друг на друга.