Class of '07 2023, season 1

Class of '07
Season premiere 17 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 40 minutes
В 1 сезоне сериала «Выпуск '07» главными героинями становятся ученицы женской гимназии, которые встречаются, чтобы отметить десятилетие с момента выпуска. Для этого молодые женщины приходят в кампус, где когда-то проходили беспечные дни их юности. Здание находится на вершине холма. Несмотря на то что прошло много лет, не все обиды прошлого забыты. Однако в самый разгар вечеринки происходит нечто непредсказуемое. Огромной силы приливная волна отрезает героинь от внешнего мира. Очутившись на острове, они должны придумать способ остаться в живых и забыть обо всех своих затаенных обидах друг на друга.

7.1
Rate 11 votes
Bird Shit
Season 1 Episode 1
17 March 2023
Pancake Rage
Season 1 Episode 2
17 March 2023
Dumb Dumbs
Season 1 Episode 3
17 March 2023
Soul-Crushing Cycle
Season 1 Episode 4
17 March 2023
The People vs Saskia
Season 1 Episode 5
17 March 2023
Utopia
Season 1 Episode 6
17 March 2023
Party Like It's 1999
Season 1 Episode 7
17 March 2023
The Tribe Has Spoken
Season 1 Episode 8
17 March 2023
