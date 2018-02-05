В 1 сезоне сериала «Частный детектив Татьяна Иванова» в небольшом провинциальном городке Тарасове открывается новое сыскное агентство. К недовольству конкурентов, им управляет женщина – бывшая оперуполномоченная полиции Татьяна Иванова. Дослужившись до звания старшего лейтенанта, ей пришлось покинуть любимую, но опасную работу. Как представительница «слабого пола», она попала под сокращение, но не отчаялась и не разочаровалась в себе. Женщина решила стать частным детективом. И клиентов у нее оказалось даже больше, чем она могла надеяться! Ведь Таня – настоящее спасение для тех, кому не в силах помочь правоохранительные органы.