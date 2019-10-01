В 1 сезоне сериала «Коронация» последний русский император Николай II отправляется на балетное представление, которое раз и навсегда переворачивает его судьбу. Величественная танцовщица Матильда Кшесинская с первого взгляда ранит сердце правителя. Он не может позволить себе взять в жены прекраснейшую из женщин, но не может и отказаться от ее любви. Николай еще не знает, что этот роман станет началом конца не только для него самого, но и для всего привычного ему мира. Кровавая коронация, Ходынское поле, крах империи и уничтожение многовековой династии – вот что теперь предстоит юному государю.