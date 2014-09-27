Menu
Sila lyubvi 2014, season 1

Сила любви 12+
Season premiere 27 September 2014
Production year 2014
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 4 minutes
Надежда профессионально занимается бальными танцами. Она не знает другой жизни кроме танцев и буквально посвятила им жизнь. Талант и бешеная работоспособность Надежды приводят к желаемому результату. Ее карьера стремительно идет в гору. Надежда и ее партнер и жених Стас должны ехать на престижный конкурс в Германию. Надежда ни секунды не сомневается, что из Германии они тоже вернутся победителями, а значит и мировыми звездами. И сыграют свадьбу. Но честолюбивые планы Нади на личную жизнь и профессиональный успех рушатся в одну минуту...

0.0
Rate 0 vote
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
27 September 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
27 September 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
27 September 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
27 September 2014
