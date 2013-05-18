Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Sila Very 2013, season 1

Sila Very season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Sila Very Seasons Season 1

Сила Веры 12+
Title Сезон 1
Season premiere 18 May 2013
Production year 2013
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Sila Very" season 1 description

Тридцатилетняя Вера всю жизнь мечтала стать матерью. Но увы, познать счастье материнства ей не дано. Однажды она обнаруживает, что именно это явилось причиной измены мужа: у него есть другая семья, в которой родился ребенок.Вера думает, что никогда не простит этого поступка. Однако жизнь заставляет ее изменить свое решение: спустя время бывший муж, вместе с новой женой, гибнут в автомобильной катастрофе, а ребенок, явившийся причиной одиночества Веры, остается сиротой.Сумеет ли героиня полюбить чужое дитя и понять, что мать это не та, кто родила, а та, кто воспитала?

Series rating

0.0
Rate 1 vote
"Sila Very" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
18 May 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
18 May 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
18 May 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
18 May 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more