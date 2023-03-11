В 1 сезоне сериала «Мама может» Яна Иванова, узнав о неверности супруга, принимает решение уйти из дома вместе с двумя детьми. Муж грозится безработной Яне, что отберет у нее детей. Героине срочно нужно найти работу, но без опыта брать ее не торопятся. Тогда она подделывает резюме и наконец получает должность. Отныне Яне предстоит не только освоиться на работе, но и оказать содействие компании, которая столкнулась с финансовыми проблемами и переживает серьезный кризис. А еще главной героине нужно наладить общение с начальством и сослуживцами, среди которых Максим – ее основной конкурент.