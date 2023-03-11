Menu
Mama mozhet 2023, season 1

Mama mozhet season 1 poster
Мама может 12+
Title Сезон 1
Season premiere 11 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Mama mozhet" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Мама может» Яна Иванова, узнав о неверности супруга, принимает решение уйти из дома вместе с двумя детьми. Муж грозится безработной Яне, что отберет у нее детей. Героине срочно нужно найти работу, но без опыта брать ее не торопятся. Тогда она подделывает резюме и наконец получает должность. Отныне Яне предстоит не только освоиться на работе, но и оказать содействие компании, которая столкнулась с финансовыми проблемами и переживает серьезный кризис. А еще главной героине нужно наладить общение с начальством и сослуживцами, среди которых Максим – ее основной конкурент.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Mama mozhet" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
11 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
11 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
11 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
11 March 2023
TV series release schedule
