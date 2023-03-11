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Мама может 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мама может
Киноафиша Сериалы Мама может Сезоны Сезон 1

Мама может 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мама может»

В 1 сезоне сериала «Мама может» Яна Иванова, узнав о неверности супруга, принимает решение уйти из дома вместе с двумя детьми. Муж грозится безработной Яне, что отберет у нее детей. Героине срочно нужно найти работу, но без опыта брать ее не торопятся. Тогда она подделывает резюме и наконец получает должность. Отныне Яне предстоит не только освоиться на работе, но и оказать содействие компании, которая столкнулась с финансовыми проблемами и переживает серьезный кризис. А еще главной героине нужно наладить общение с начальством и сослуживцами, среди которых Максим – ее основной конкурент.

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Список серий 1-го сезона сериала «Мама может» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 марта 2023
График выхода всех сериалов
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