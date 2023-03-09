В 1 сезоне сериала «Темное прошлое» Татьяна работает в процветающей компании, что позволяет ей содержать не только себя, но и супруга. Когда девушке было совсем мало лет, она родила ребенка, который не выжил. Героиня до сих пор чувствует себя виноватой за случившееся. Застав мужа с любовницей, она бросает его и отправляется в свой родной город. Там Таня узнает страшную правду – 17 лет назад ее ныне покойная бабушка отдала новорожденного мальчика в другую семью. Чтобы вернуть сына, женщине предстоит пройти множество испытаний. Но Татьяна готова с честью справиться со всеми трудностями, чтобы стать матерью.