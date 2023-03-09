Menu
Temnoe proshloe 2023, season 1

Temnoe proshloe season 1 poster
Темное прошлое 16+
Title Сезон 1
Season premiere 9 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Темное прошлое» Татьяна работает в процветающей компании, что позволяет ей содержать не только себя, но и супруга. Когда девушке было совсем мало лет, она родила ребенка, который не выжил. Героиня до сих пор чувствует себя виноватой за случившееся. Застав мужа с любовницей, она бросает его и отправляется в свой родной город. Там Таня узнает страшную правду – 17 лет назад ее ныне покойная бабушка отдала новорожденного мальчика в другую семью. Чтобы вернуть сына, женщине предстоит пройти множество испытаний. Но Татьяна готова с честью справиться со всеми трудностями, чтобы стать матерью.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
9 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
9 March 2023
