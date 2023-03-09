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Темное прошлое 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Темное прошлое
Киноафиша Сериалы Темное прошлое Сезоны Сезон 1

Темное прошлое 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Темное прошлое»

В 1 сезоне сериала «Темное прошлое» Татьяна работает в процветающей компании, что позволяет ей содержать не только себя, но и супруга. Когда девушке было совсем мало лет, она родила ребенка, который не выжил. Героиня до сих пор чувствует себя виноватой за случившееся. Застав мужа с любовницей, она бросает его и отправляется в свой родной город. Там Таня узнает страшную правду – 17 лет назад ее ныне покойная бабушка отдала новорожденного мальчика в другую семью. Чтобы вернуть сына, женщине предстоит пройти множество испытаний. Но Татьяна готова с честью справиться со всеми трудностями, чтобы стать матерью.

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Список серий 1-го сезона сериала «Темное прошлое» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 марта 2023
График выхода всех сериалов
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