White Lies 2024, season 1

White Lies
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 March 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"White Lies" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Белая ложь» в центре событий оказывается молодая девушка по имени Эди Хансен, которая занимается журналистскими расследованиями. Однажды она приезжает к своему брату в элитный район Бишопскорт в Кейптауне. Молодая женщина даже не догадывается, сколько потрясений ее ждет в этих краях. В скором времени героиня понимает, что внешне красивый мир уродлив изнутри. Ее брата убивают в его собственном особняке, а его несовершеннолетние дети превращаются в подозреваемых. Хансен ссорится с местным сотрудником правоохранительных органов Беллом и решает любой ценой выяснить правду о гибели своего брата самостоятельно.

Series rating

6.1
Rate 12 votes
"White Lies" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
7 March 2024
Episode 2
Season 1 Episode 2
14 March 2024
Episode 3
Season 1 Episode 3
21 March 2024
Episode 4
Season 1 Episode 4
28 March 2024
Episode 5
Season 1 Episode 5
4 April 2024
Episode 6
Season 1 Episode 6
11 April 2024
Episode 7
Season 1 Episode 7
18 April 2024
Episode 8
Season 1 Episode 8
25 April 2024
TV series release schedule
