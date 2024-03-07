В 1 сезоне сериала «Белая ложь» в центре событий оказывается молодая девушка по имени Эди Хансен, которая занимается журналистскими расследованиями. Однажды она приезжает к своему брату в элитный район Бишопскорт в Кейптауне. Молодая женщина даже не догадывается, сколько потрясений ее ждет в этих краях. В скором времени героиня понимает, что внешне красивый мир уродлив изнутри. Ее брата убивают в его собственном особняке, а его несовершеннолетние дети превращаются в подозреваемых. Хансен ссорится с местным сотрудником правоохранительных органов Беллом и решает любой ценой выяснить правду о гибели своего брата самостоятельно.