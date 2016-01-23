В 1 сезоне сериала «Средство от разлуки» учительница музыки влюбляется в солидного бизнесмена. Катя счастлива и строит планы на будущее. Пара собирается пожениться в ближайшее время. Но Владислав скрывает от своей невесты, что он давно состоит в браке с другой женщиной. Со своей женой Ирой Влад познакомился еще в студенческие годы, и его нынешний успех в бизнесе отчасти связан с ее заслугами. Но Ирина несчастна как женщина. Она так и не смогла стать матерью и терзается от нереализованного желания. Чтобы компенсировать отсутствие детей, Ира посвящает все свое свободное время супругу и окружает его повышенным вниманием…