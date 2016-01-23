Menu
Sredstvo ot razluki 2016, season 1

Sredstvo ot razluki season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Sredstvo ot razluki Seasons Season 1

Средство от разлуки 12+
Title Сезон 1
Season premiere 23 January 2016
Production year 2016
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Sredstvo ot razluki" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Средство от разлуки» учительница музыки влюбляется в солидного бизнесмена. Катя счастлива и строит планы на будущее. Пара собирается пожениться в ближайшее время. Но Владислав скрывает от своей невесты, что он давно состоит в браке с другой женщиной. Со своей женой Ирой Влад познакомился еще в студенческие годы, и его нынешний успех в бизнесе отчасти связан с ее заслугами. Но Ирина несчастна как женщина. Она так и не смогла стать матерью и терзается от нереализованного желания. Чтобы компенсировать отсутствие детей, Ира посвящает все свое свободное время супругу и окружает его повышенным вниманием…

"Sredstvo ot razluki" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
23 January 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
23 January 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 January 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
23 January 2016
TV series release schedule
