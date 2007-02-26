Menu
The Black Donnellys 2007, season 1

The Black Donnellys season 1 poster
The Black Donnellys 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 February 2007
Production year 2007
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes
"The Black Donnellys" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Братья Доннелли» в центре событий оказываются четверо молодых парней ирландского происхождения. Томас, Джеймс, Кевин и Шон Доннели – родные братья с островными корнями, живущие в огромной и шумной Америке. У них нет ничего, кроме тяжелого прошлого, голодного детства в бедном рабочем районе и любви друг друга. Все братья – честные и добрые ребята, однако судьба вынуждает их примкнуть к нью-йоркской мафии. Старший Томми надеется, что он сможет быстро заработать денег для безбедной жизни всей семьи и вытащить братьев из этой переделки. Однако в реальности выпутаться из преступного мира оказывается непросто.

Series rating

7.9
Rate 20 votes
"The Black Donnellys" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
26 February 2007
A Stone of the Heart
Season 1 Episode 2
5 March 2007
God Is a Comedian
Season 1 Episode 3
5 March 2007
The World Will Break Your Heart
Season 1 Episode 4
12 March 2007
Lies
Season 1 Episode 5
19 March 2007
Run Like Hell
Season 1 Episode 6
26 March 2007
The Only Thing Sure
Season 1 Episode 7
2 April 2007
In Each One a Savior
Season 1 Episode 8
9 April 2007
All of Us Are in the Gutter
Season 1 Episode 9
15 April 2007
When the Door Opens
Season 1 Episode 10
22 April 2007
Wasn't That Enough?
Season 1 Episode 11
30 April 2007
The Black Drop
Season 1 Episode 12
7 May 2007
Easy Is the Way
Season 1 Episode 13
14 May 2007
