Nadezhda kak svidetelstvo zhizni 2008, season 1

Nadezhda kak svidetelstvo zhizni season 1 poster
Надежда как свидетельство жизни 12+
Title Сезон 1
Season premiere 1 March 2008
Production year 2008
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 52 minutes
"Nadezhda kak svidetelstvo zhizni" season 1 description

Десять лет назад талантливый выпускник юридического института Андрей Митяев решил пойти по стопам отца и стать милиционером. Во время первого дежурства молодой правозащитник пытается задержать вооруженного преступника. Завязывается драка, и раздается выстрел... Потрясенный смертью человека, Андрей уходит из органов и становится адвокатом и опекуном дочери убитого Надежды. Он устраивает девочку в элитный пансион и дает ей образование. Через 10 лет Андрей встречает подросшую Надю и влюбляется в нее. Девушка же считает бывшего милиционера убийцей своего отца и пытается отомстить ему. Но вскоре она понимает, что ненависть успела перерасти в любовь....

Series rating

5.9
Rate 12 votes
"Nadezhda kak svidetelstvo zhizni" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 March 2008
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 March 2008
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 March 2008
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 March 2008
TV series release schedule
