Десять лет назад талантливый выпускник юридического института Андрей Митяев решил пойти по стопам отца и стать милиционером. Во время первого дежурства молодой правозащитник пытается задержать вооруженного преступника. Завязывается драка, и раздается выстрел... Потрясенный смертью человека, Андрей уходит из органов и становится адвокатом и опекуном дочери убитого Надежды. Он устраивает девочку в элитный пансион и дает ей образование. Через 10 лет Андрей встречает подросшую Надю и влюбляется в нее. Девушка же считает бывшего милиционера убийцей своего отца и пытается отомстить ему. Но вскоре она понимает, что ненависть успела перерасти в любовь....