В 1 сезоне сериала «Мирт обыкновенный» юная Ирина Калачева одновременно учится в университете, работает и заботится о своих родственниках. Ее самоотверженность давно стала привычным делом для всех домашних. Однажды героине представляется редкий шанс в корне поменять свою жизнь: уехать в столицу с молодым человеком, в которого она влюблена. Но чувство долга не позволяет Ире сделать этого. Проходит несколько лет, героиня становится совсем взрослой, но первая влюбленность так и остается жить в ее сердце. Ира уже не верит, что когда-нибудь она обретет личное счастье. Однако выясняется, что судьба готовит для нее неожиданный сюрприз.