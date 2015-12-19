Menu
Mirt obyknovennyy 2015, season 1

Мирт обыкновенный 12+
Title Сезон 1
Season premiere 19 December 2015
Production year 2015
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Mirt obyknovennyy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Мирт обыкновенный» юная Ирина Калачева одновременно учится в университете, работает и заботится о своих родственниках. Ее самоотверженность давно стала привычным делом для всех домашних. Однажды героине представляется редкий шанс в корне поменять свою жизнь: уехать в столицу с молодым человеком, в которого она влюблена. Но чувство долга не позволяет Ире сделать этого. Проходит несколько лет, героиня становится совсем взрослой, но первая влюбленность так и остается жить в ее сердце. Ира уже не верит, что когда-нибудь она обретет личное счастье. Однако выясняется, что судьба готовит для нее неожиданный сюрприз.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Mirt obyknovennyy" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 December 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 December 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
19 December 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
19 December 2015
