Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Domrabotnica 2015, season 1

Domrabotnica season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Domrabotnica Seasons Season 1

Домработница 12+
Title Сезон 1
Season premiere 13 June 2015
Production year 2015
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 56 minutes
"Domrabotnica" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Домработница» в центре событий оказывается молодая женщина Ольга, переживающая непростой жизненный период. У Оли нет ни образования, ни опыта работы, так как всю жизнь она успешно вела хозяйство, будучи супругой богатого бизнесмена. Но теперь супруг подает на развод, чтобы заменить ее молоденькой красоткой, и героиня остается на улице. Ей приходится вернуться в родной провинциальный город и устроиться домработницей в дом состоятельной семьи. Никто не знает, что когда-то она была «рублевской женой», поэтому при ней не боятся говорить о бизнесе. Случайно Оля узнает страшную тайну своего бывшего мужа.

Series rating

3.9
Rate 12 votes
"Domrabotnica" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 June 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 June 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
13 June 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
13 June 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more