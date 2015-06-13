В 1 сезоне сериала «Домработница» в центре событий оказывается молодая женщина Ольга, переживающая непростой жизненный период. У Оли нет ни образования, ни опыта работы, так как всю жизнь она успешно вела хозяйство, будучи супругой богатого бизнесмена. Но теперь супруг подает на развод, чтобы заменить ее молоденькой красоткой, и героиня остается на улице. Ей приходится вернуться в родной провинциальный город и устроиться домработницей в дом состоятельной семьи. Никто не знает, что когда-то она была «рублевской женой», поэтому при ней не боятся говорить о бизнесе. Случайно Оля узнает страшную тайну своего бывшего мужа.