В 1 сезоне сериала «Смерть и соловьи» действие происходит в провинциальном городке. В центре событий оказывается молодая девушка по имени Бет Уинтерс, которая празднует свой 25-й день рождения. Вместе со своим возлюбленным, очаровательным Лиамом Уордом, главная героиня решается уехать из провинции, чтобы сбежать от сложных отношений со своим отчимом-протестантом Билли. Десятилетия боли и предательства перерастают в разрушительную кульминацию. Это история о женщине, изо всех сил пытающейся контролировать свою судьбу, и о тяжелых взаимоотношениях, которые разделяют как семьи, так и нации.