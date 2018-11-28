Menu
Death and Nightingales 2018, season 1

Death and Nightingales 18+
Season premiere 28 November 2018
Production year 2018
Number of episodes 3
Runtime 3 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Смерть и соловьи» действие происходит в провинциальном городке. В центре событий оказывается молодая девушка по имени Бет Уинтерс, которая празднует свой 25-й день рождения. Вместе со своим возлюбленным, очаровательным Лиамом Уордом, главная героиня решается уехать из провинции, чтобы сбежать от сложных отношений со своим отчимом-протестантом Билли. Десятилетия боли и предательства перерастают в разрушительную кульминацию. Это история о женщине, изо всех сил пытающейся контролировать свою судьбу, и о тяжелых взаимоотношениях, которые разделяют как семьи, так и нации.

6.2
Rate 13 votes
"Death and Nightingales" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
Season 1 Episode 1
28 November 2018
Episode 2
Season 1 Episode 2
5 December 2018
Episode 3
Season 1 Episode 3
12 December 2018
