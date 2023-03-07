В 1 сезоне сериала «Солнце, море и любовь» Катя и Сережа долго живут вместе и погрязли в рутине. Катя стремится внести какое-то разнообразие в свою жизнь, в том числе в отношения с супругом. Получается не очень хорошо. А Сергей всем доволен, и он не примате, что происходит с супругой. В довершение Катя лишается любимой работы в музыкальной школе, и у нее случается серьезная истерика. Сергей, взволнованный состоянием супруги, берет отпуск за свой счет, приобретает билеты на морской курорт и отправляется с семьей в город детства. Но семейный отдых по горящей путевке оказывается совсем не таким, как рассчитывали супруги...