Solnce, more i lyubov 2023, season 1

Солнце, море и любовь 16+
Season premiere 7 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Солнце, море и любовь» Катя и Сережа долго живут вместе и погрязли в рутине. Катя стремится внести какое-то разнообразие в свою жизнь, в том числе в отношения с супругом. Получается не очень хорошо. А Сергей всем доволен, и он не примате, что происходит с супругой. В довершение Катя лишается любимой работы в музыкальной школе, и у нее случается серьезная истерика. Сергей, взволнованный состоянием супруги, берет отпуск за свой счет, приобретает билеты на морской курорт и отправляется с семьей в город детства. Но семейный отдых по горящей путевке оказывается совсем не таким, как рассчитывали супруги...

"Solnce, more i lyubov" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Серия 1
Season 1 Episode 1
7 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
7 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
7 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
7 March 2023
