Razvod s prepyatstviyami 2023, season 1

Kinoafisha TV Shows Razvod s prepyatstviyami Seasons Season 1

Развод с препятствиями 12+
Title Сезон 1
Season premiere 4 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 28 minutes
"Razvod s prepyatstviyami" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Развод с препятствиями» семейная пара Светлана и Анатолий после выхода на пенсию уехали на дачу, чтобы предоставить свободу своим взрослым детям – дочери Софии и сыну Пете. Спустя некоторое время Светлана и Анатолий сообщили отпрыскам о своем желании развестись. Шокированные дети решили сделать все, чтобы остановить бракоразводный процесс. Они поняли, что родителей нужно объединить общими проблемами. А если трудностей нет, то их следует придумать! Соня и Петя устроили целое шоу. И план возымел эффект: Светлана и Анатолий, закатав рукава, стали спасать детей, превращая их вымышленные проблемы в реальные…

"Razvod s prepyatstviyami" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
4 March 2023
