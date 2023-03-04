В 1 сезоне сериала «Развод с препятствиями» семейная пара Светлана и Анатолий после выхода на пенсию уехали на дачу, чтобы предоставить свободу своим взрослым детям – дочери Софии и сыну Пете. Спустя некоторое время Светлана и Анатолий сообщили отпрыскам о своем желании развестись. Шокированные дети решили сделать все, чтобы остановить бракоразводный процесс. Они поняли, что родителей нужно объединить общими проблемами. А если трудностей нет, то их следует придумать! Соня и Петя устроили целое шоу. И план возымел эффект: Светлана и Анатолий, закатав рукава, стали спасать детей, превращая их вымышленные проблемы в реальные…