Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Balkanskiy veter season 1 watch online

Balkanskiy veter season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Balkanskiy veter Seasons Season 1

Балканский ветер 16+
Title Сезон 1
Season premiere 8 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"Balkanskiy veter" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Балканский ветер» из России в Сербию строится новый газопровод, и каждый более-менее влиятельный человек в стране стремится завладеть хотя бы кусочком заветной земли, которая вскоре будет приносить огромные деньги. Одним из желающих оказывается белградский наркобарон Петар Мараш. Но и на такого маститого мафиози находится рыба покрупнее: он встает поперек горла политическому деятелю, известному в криминальном мире под кличкой Красный. Вскоре на пороге Петара появляется киллер, и мужчине приходится бежать за рубеж, бросив свой бизнес. Судьба сводит его с русской шпионкой Ларисой, и вместе они становятся целью для всех мафиозных кланов Европы.

Series rating

7.2
Rate 16 votes
"Balkanskiy veter" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
8 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
8 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
15 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
22 March 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
29 March 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
5 April 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
12 April 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
19 April 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
24 April 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
3 May 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more