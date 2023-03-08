В 1-м сезоне сериала «Балканский ветер» из России в Сербию строится новый газопровод, и каждый более-менее влиятельный человек в стране стремится завладеть хотя бы кусочком заветной земли, которая вскоре будет приносить огромные деньги. Одним из желающих оказывается белградский наркобарон Петар Мараш. Но и на такого маститого мафиози находится рыба покрупнее: он встает поперек горла политическому деятелю, известному в криминальном мире под кличкой Красный. Вскоре на пороге Петара появляется киллер, и мужчине приходится бежать за рубеж, бросив свой бизнес. Судьба сводит его с русской шпионкой Ларисой, и вместе они становятся целью для всех мафиозных кланов Европы.