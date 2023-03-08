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Балканский ветер 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Балканский ветер
Киноафиша Сериалы Балканский ветер Сезоны Сезон 1

Балканский ветер 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Балканский ветер»

В 1-м сезоне сериала «Балканский ветер» из России в Сербию строится новый газопровод, и каждый более-менее влиятельный человек в стране стремится завладеть хотя бы кусочком заветной земли, которая вскоре будет приносить огромные деньги. Одним из желающих оказывается белградский наркобарон Петар Мараш. Но и на такого маститого мафиози находится рыба покрупнее: он встает поперек горла политическому деятелю, известному в криминальном мире под кличкой Красный. Вскоре на пороге Петара появляется киллер, и мужчине приходится бежать за рубеж, бросив свой бизнес. Судьба сводит его с русской шпионкой Ларисой, и вместе они становятся целью для всех мафиозных кланов Европы.

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Список серий 1-го сезона сериала «Балканский ветер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 марта 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
29 марта 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
5 апреля 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
12 апреля 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
19 апреля 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
24 апреля 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
3 мая 2023
График выхода всех сериалов
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