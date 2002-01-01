Menu
Vozvraschenie bludnogo popugaya season 1 watch online

Vozvraschenie bludnogo popugaya season 1 poster
Возвращение блудного попугая 0+
Title Сезон 1
Season premiere 7 October 1984
Production year 1984
Number of episodes 6
Runtime 1 hour 30 minutes
В 1 сезоне сериала «Возвращение блудного попугая» в обычной городской квартире живет мальчик по имени Вовка со своей семьей. Он ходит в школу и рисует, а еще у него есть любимый питомец и лучший друг – попугай Кеша. Это очень веселая, говорливая птица с не самым простым характером. Иннокентий считает себя лучшим на свете собеседником и требует, чтобы Вовка уделял ему все свое свободное время. Но однажды мальчик отказывается с ним играть, так как должен сделать уроки. Обидевшись на друга, Кеша решает уйти из дома «на вольные хлеба». Однако внешний мир оказывается не таким приветливым, как представлял себе попугай.

7.4
Rate 12 votes
Season 1
Возвращение блудного попугая
Season 1 Episode 1
7 October 1984
Возвращение блудного попугая (второй выпуск)
Season 1 Episode 2
4 February 1987
Возвращение блудного попугая (третий выпуск)
Season 1 Episode 3
7 October 1988
Утро попугая Кеши
Season 1 Episode 4
1 January 2002
Новые приключения попугая Кеши
Season 1 Episode 5
15 September 2005
Попугай кеша и чудовище
Season 1 Episode 6
23 April 2006
