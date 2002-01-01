В 1 сезоне сериала «Возвращение блудного попугая» в обычной городской квартире живет мальчик по имени Вовка со своей семьей. Он ходит в школу и рисует, а еще у него есть любимый питомец и лучший друг – попугай Кеша. Это очень веселая, говорливая птица с не самым простым характером. Иннокентий считает себя лучшим на свете собеседником и требует, чтобы Вовка уделял ему все свое свободное время. Но однажды мальчик отказывается с ним играть, так как должен сделать уроки. Обидевшись на друга, Кеша решает уйти из дома «на вольные хлеба». Однако внешний мир оказывается не таким приветливым, как представлял себе попугай.